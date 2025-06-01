Beyaz Saray açıkladı: Trump ile Şi ne zaman görüşecek?

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, iki ülke arasındaki ticaret gerilimlerini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleşebileceğini söyledi.

ABC News'e konuşan Hassett, “Başkan Trump’ın bu hafta Başkan Şi ile ticaret müzakerelerine dair harika bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Bu bizim beklentimiz” dedi.

Ancak Hassett, söz konusu görüşmenin henüz kesin bir tarihe bağlanmadığını vurguladı.

“Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman tam olarak emin olamazsınız” diyen Hassett, hem Washington’un hem de Pekin’in görüşme yapma isteğini karşılıklı olarak ifade ettiğini belirtti.

“A PLANIMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ”

Hassett, Trump yönetiminin tarife politikalarına dair yargı sürecine rağmen kararlılığını koruduğunu söyledi.

“Plan A’mıza çok güveniyoruz ve başka bir plana ihtiyaç duymayacağımızdan eminiz” diyen Hassett, mahkemelerin tarifelere onay vereceği konusunda iyimser olduklarını belirtti.

TARİFELERE ÖNCE ENGEL, SONRA GEÇİCİ ONAY

Hafta içinde bir mahkeme kararıyla Trump’ın gümrük tarifeleri geçici olarak engellenmiş, Beyaz Saray’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) dayanak göstererek sınırsız tarife uygulama yetkisine sahip olmadığına hükmedilmişti.

Ancak bu karara karşı yapılan itiraz sonrası, temyiz mahkemesi tarifeleri yeniden yürürlüğe koydu. Şu an için bu karar geçerli durumda.

Trump yönetimi, ilk mahkeme kararının yürürlüğe girmesi halinde uluslararası ticaret müzakerelerinde önemli bir pazarlık aracı kaybına uğrayabileceğini öne sürdü. Beyaz Saray, tarifelerin özellikle Çin ve diğer ticaret ortaklarıyla yapılan görüşmelerde stratejik önem taşıdığını savunuyor.