Beyaz Saray’da 'Fransızca' resti: Kral Charles espriyi patlattı, Macron fitili ateşledi!

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla’nın ABD ziyareti, Starmer hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki çatlakları onarmayı hedeflerken, Kral’ın yaptığı bir espri bir anda dünya gündemine oturdu.

Kral Charles, Trump’ın daha önce Avrupalı liderlere yönelik sarf ettiği "ABD olmasaydı Avrupa’da Almanca konuşulurdu" sözlerine atıfta bulunarak; "Eğer biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz" şakasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu topa sosyal medyadan katılarak, Kral’ın bu ihtimaline "Bu çok şık olurdu!" yanıtını verdi.

TRUMP-MACRON ARASINDA GERGİN İLİŞKİLER

Ocak 2025’te koltuğu devralan Donald Trump ile Emmanuel Macron arasındaki ilişki, uzun süredir "diplomatik nezaket" sınırlarının dışında seyrediyor.

Trump, daha önce Macron’u "ilgi peşinde koşmakla" suçlamış, son olarak Macron’un eşi Brigitte Macron’un uçaktan inerken eşini hafifçe ittiği bir videoya atıfta bulunarak saldırılarını kişiselleştirmişti.

İran savaşına destek vermeyen Fransa’ya ateş püsküren Trump, Macron hakkında; "Karısı ona çok kötü davranıyor... Çenesine yediği darbenin etkisinden hâlâ çıkamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Macron ise bu sözleri "ne zarif ne de standartlara uygun" diyerek sert bir dille eleştirmişti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, New York’ta 11 Eylül anıtını ziyaret edip beyaz çiçekler bıraktıktan sonra turu Virginia’da noktalayacak. Amerikan bağımsızlığının 250. yılı etkinliklerine katılacak olan kraliyet çifti, iklim değişikliği ve yerli topluluklarla ilgili projelere de zaman ayıracak.

Kral Charles, Washington’daki bu hareketli günlerin ardından hükümdar olarak bir İngiliz denizaşırı toprağına yapacağı ilk ziyaret kapsamında Bermuda’ya geçecek.