Beyaz Saray düğmeye bastı: Küba için geri sayım mı başlıyor?

Beyaz Saray düğmeye bastı: Küba için geri sayım mı başlıyor?

2.05.2026 09:16:00
Dış Haberler Servisi
Beyaz Saray düğmeye bastı: Küba için geri sayım mı başlıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik yaptırımları genişleten kararnameye imza attı. Yeni düzenleme; güvenlik aygıtıyla bağlantılı kişi ve kurumları hedef alırken, bu aktörlerle işlem yapanlara da ikincil yaptırım uygulanmasının önünü açıyor. Washington’un hamlesi, ada üzerindeki ekonomik ve siyasi baskının daha da artacağına işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray yetkilileri, yeni adımın Küba üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yeni yaptırımlar; Küba’nın güvenlik aygıtını destekleyen, yolsuzlukla ilişkilendirilen ya da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı değerlendirilen kişi ve kurumları kapsıyor.

Hükümetle bağlantılı ajanlar, yetkililer ve destekçiler de yaptırım listesine dahil edildi.

Kararnamenin hangi kişi ve kuruluşları doğrudan hedef aldığı ise henüz açıklanmadı.

İKİNCİL YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRİYOR

Yeni düzenleme yalnızca doğrudan hedefleri değil, bu kişi ve kurumlarla işlem yapan üçüncü tarafları da kapsıyor. Buna göre, yaptırım kapsamındaki aktörlerle finansal ya da ticari ilişki kuranlara yönelik ikincil yaptırımlar uygulanabilecek.

Trump yönetiminin son hamlesi, Washington’un Küba’ya yönelik artan baskı politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump daha önce ada ülkesinin “çöküşün eşiğinde” olduğunu savunmuş ve “Sırada Küba var” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin Venezuela’da yürüttüğü operasyonlar ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun devrilmesinin ardından Küba’ya yönelik baskının daha da arttığı belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkilileri, kararnamenin Küba’ya yönelik “örtük bir uyarı” içerdiğini dile getirdi. Açıklamalarda, Havana yönetiminin İran ve Hizbullah gibi yapılarla yakın ilişkiler kurduğu iddia edildi.

Bir ABD’li yetkili, “Küba, ABD ana karasına 160 kilometreden daha az mesafede, düşmanca istihbarat ve askeri faaliyetler için elverişli bir ortam sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TALEPLER

ABD yönetimi, uzun süredir Küba’dan devlet kontrollü ekonomisini serbestleştirmesini, Fidel Castro döneminde kamulaştırılan mülkler için tazminat ödemesini ve “serbest ve adil seçimler” düzenlemesini talep ediyor.

Küba ise sosyalist yönetim modelinin müzakereye açık olmadığını savunuyor.

Washington, yılın başlarında Venezuela’dan Küba’ya yapılan petrol sevkiyatını durdurarak ekonomik baskıyı artırmıştı.

Ayrıca Küba’ya petrol gönderen ülkelere ağır gümrük vergileri uygulanabileceği tehdidinde bulunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başta Meksika olmak üzere bazı ülkeler sevkıyatları durdurdu.

Yaşanan yakıt krizi, ülke genelinde üç büyük elektrik kesintisine yol açarken, birçok yabancı havayolu şirketi de Küba’ya uçuşlarını askıya aldı.

ABD'de gümrük tarifeleri tekrar yükseliyor! Avrupa Birliği menşeli araçlara yüzde 25 ek vergi kararı...
ABD'de gümrük tarifeleri tekrar yükseliyor! Avrupa Birliği menşeli araçlara yüzde 25 ek vergi kararı... Ekonomideki çekişmeler ile ABD'den başlattığı gümrük tarifeleri uygulaması tekrar hız kazanıyor. ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı suçlamasıyla gelecek hafta AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının artırılacağını açıkladı.
Kongre devre dışı bırakıldı: ABD’den Orta Doğu’ya dev silah satışı
Kongre devre dışı bırakıldı: ABD’den Orta Doğu’ya dev silah satışı ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre denetimini baypas ederek İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) toplam 8,6 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, satışı "acil durum" ilan ederek resmileştirdi.
Donald Trump’ın açıklamasının ardından ABD’den İran’a yeni yaptırımlar
Donald Trump’ın açıklamasının ardından ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin, Birleşik Krallık ve Hong Kong bağlantılı şirket ve kişileri İran petrolünün taşınmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.