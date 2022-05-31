Beyaz Saray duyurdu: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
Karine Jean-Pierre, ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt vererek, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.
SİLAH DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARI
Jean-Pierre, geçen hafta Teksas'taki bir okulda 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma tartışmalarına da değinerek Jean-Pierre, Biden'ın silah düzenlemelerine ilişkin Kongre ile iletişim halinde olduğunu belirtti.
Jean-Pierre, Biden'ın yarı otomatik silahların yasaklanması gerektiğine inandığını belirterek, "Biden, tüm tabancaların yasaklanmasını savunmuyor" diye konuştu.
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