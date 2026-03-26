Beyaz Saray hesabından paylaşılan gizemli videolar merak konusu oldu

Beyaz Saray’ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından perşembe günü yaklaşık dört saniyelik bir video paylaşıldı. Söz konusu görüntüde yalnızca “birazdan yayınlanacak” anlamına gelen bir ses duyuldu. Ancak video kısa süre sonra silindi.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Yaklaşık 45 dakika sonra ise benzer şekilde dikkat çekici ikinci bir video paylaşıldı. Bu videoda bozulmuş bir ABD bayrağı görüntüsü, telefon bildirim sesi ve 📱🔉 emojileri yer aldı.

İlk video kaldırılırken, ikinci video yayında kalmaya devam etti ve kısa sürede 5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

HATA MI, YOKSA BİR MESAJ MI?

Görüntülerin anlamı konusunda farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı gözlemciler, ilk videoda Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in ayakkabısının görünmesini, özel bir sohbetten yanlışlıkla paylaşılan bir içerik olarak yorumladı.

Diğer bazı yorumcular ise videoların daha ciddi anlamlar taşıyabileceğini, olası bir askeri hamleye ya da siyasi bir gelişmeye işaret ediyor olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan bazı çevreler, özellikle ABD ile İran arasında süregelen gerilim dikkate alındığında, bu paylaşımların profesyonellikten uzak bir hata olabileceğini savundu.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise her iki videonun da Beyaz Saray’ın resmi hesabında paylaşılmış olması oldu. Bu durum, söz konusu içeriklerin yalnızca bir hata ya da hesap ihlali değil, olası bir duyuruya ya da yaklaşan bir gelişmeye işaret edebileceği yorumlarını güçlendirdi.

Beyaz Saray’dan ise konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TRUMP DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te başlayan ikinci başkanlık döneminden bu yana, Beyaz Saray’ın sosyal medya paylaşımları sık sık tartışma konusu oluyor.

Geleneksel ve resmi iletişim dilinin dışına çıkıldığı gözlenirken, hesapları yöneten ekibin özellikle genç isimlerden oluştuğu ve zaman zaman film sahneleri, oyun görselleri ve grafik içerikler kullanarak mesaj vermeye çalıştığı belirtiliyor.

Bu yaklaşımın, özellikle 28 Şubat’ta İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan gerilim sürecinde daha da belirgin hale geldiği ifade ediliyor.