Beyaz Saray İletişim Direktörü Bedingfield görevden ayrılmaktan vazgeçti

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:11

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ronald Klain'in kalmasını istemesi sonucu görevini sürdürmeye karar verdi.

Kararı hakkında ofisindeki çalışanlara bir mail gönderen Bedingfield, "Birçok düşünme süreci ve görüşmeden sonra kalmaya karar verim. Benim buradaki işim hala bitmedi ve sizinle yapacak daha çok şeyimiz var" ifadesini kullandı.

Bedingfield, normalde bugün Beyaz Saray'daki son günü olduğunu ve bu kararı son dakika aldığını belirterek, gelecek ay tatile çıkacağını ancak sonra işinin başına döneceğini aktardı.



TEMMUZ SONUNDA BEYAZ SARAY'DAN AYRILACAKTI



Beyaz Saray'dan 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın uzun süredir güvenilir yardımcısı olan ve hem seçim kampanyasında hem de yönetiminde üst düzey stratejist olarak görev alan Bedingfield, temmuz sonunda eşi ve küçük çocukları ile daha çok vakit geçirmek için Beyaz Saray'dan ayrılacaktır" ifadesine yer verilmişti.

Normal şartlar altında 22 Temmuz'da görevinden ayrılacak olan Bedingfield, Biden'ın Kovid-19'a yakalanması sonucu görevini 29 Temmuz'a uzatmıştı.