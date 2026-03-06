Beyaz Saray, İran saldırılarını video oyunu GTA montajı ile paylaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 23:19:00
Beyaz Saray'ın, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını Grand Theft Auto (GTA) oyunundan montajlanmış bir video ile paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

Beyaz Saray, resmi X hesabından, İran'a yönelik saldırıların GTA oyunundan bir bölümle harmanlanmış bir videosunu paylaştı.

"Destansı Öfke Operasyonu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "İran'ın füze depolarını yok et. Donanmalarını yok et. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik." ifadeleri kullanıldı.

43 saniyelik videoda, GTA oyunundan bir karakterin, "Lanet olsun, işte yeniden başlıyoruz." cümlesinin ardından ABD'nin İran'da vurduğu hedeflerin görüntüleri yer aldı. Paylaşım tepkilere neden oldu.

