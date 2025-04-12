Beyaz Saray ve Kremlin'den Putin-Witkoff görüşmesine dair açıklamalar

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:42

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:23

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 3’üncü kez bir araya geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, dün Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen görüşmenin 4 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Basına kapalı yapılan ve yerel saatle 22.00 sıralarında sona eren görüşmede, Ukrayna krizinin çözümünün çeşitli yönlerin ele alındığı kaydedildi.

Putin’in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Witkoff’u taşıyan uçağın yerel saatle 23.00 sıralarında St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’ndan ayrıldığı açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır" şeklinde değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'li sözcü, Trump'ın savaşın bittiğini görmeyi çok istediğine dikkati çekerek, "Başkan, bu çatışmanın her iki tarafıyla ilgili sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını da açık bir şekilde ifade etmiştir" diye konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamalara göre Witkoff ile Putin, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detayları görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelmişti.

Witkoff ve Putin, son olarak 13 Mart’ta Moskova’da görüşme gerçekleştirmişti.