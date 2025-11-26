Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 askeri personel vuruldu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu açıkladı.

Noem paylaşımında başka ayrıntıya yer vermezken, Washington polisi Beyaz Saray'a bir blok uzaklıkta bir silahlı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Washington Polis Departmanı ise ayrı bir açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vurulan Ulusal Muhafız personelinin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

BEYAZ SARAY'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall’a bir helikopter iniş yaptı.