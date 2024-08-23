Beyaz Saray'dan 'ateşkes' açıklaması

Yayınlanma: 23.08.2024 - 22:09

Güncelleme: 23.08.2024 - 22:09

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti ve müzakerelerin tıkanma aşamasına geldiğine dair haberleri reddetti. İsrail'in bölgedeki iki tartışmalı koridorda (Netzarim ve Philadelphi) askeri varlık bulundurmakta ısrar etmesi konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde haberler öğle saatlerinde gündeme gelmişti.

Kirby müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Şimdi kritik olan, herkesin bu görüşmelere katılması ve tarafların uygulama yönünde çalışmalara devam etmesidir" dedi. Görüşmelerin, Hamas temsilcilerini de içerecek şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kirby, ABD yetkililerinin Kahire'de "yapıcı" müzakereler yürüttüğünü ve perşembe akşamı başlayan görüşmelerin hafta sonu boyunca da devam edeceğini bildirdi.

"Kahire'de ilk belirtiler, görüşmelerin yapıcı geçtiğini gösteriyor, ancak hafta sonu boyunca daha fazla görüşme olacak" diyen Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bu hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatarak, ABD’nin İsrailli muhataplarına "ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması üzerine uzlaşmanın aciliyetini" vurguladığını belirtti.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda düzenlenen son ateşkes müzakereleri geçen hafta Doha’da başlamış ve iki gün boyunca sürmüştü. Kahire’deki görüşmeler Doha müzakerelerinin devamı niteliğinde.

ABD’nin “köprü öneri" olarak nitelediği son ateşkes önerisinin detayları bilinmiyor. Ancak Hamas’a göre öneri, Biden'ın mayıs ayında gündeme getirdiği üç aşamalı ateşkes planı ile uyumlu değil. Hamas, "önerinin Netanyahu'nun şartlarına göre yenilendiğini” Gazze Şeridi'nden tam çekilme ve “Netzarim ve Philadelphi” koridorlarının kontrolünü İsrail’e devrettiğini belirtti.