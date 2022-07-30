Beyaz Saray'dan Rusya mesajı: 'Teröre destek veren devletler listesi'ne dahil edilebilir

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:33

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karine Jean-Pierre, Washington yönetiminin, Rusya'yı "teröre destek veren devletler listesi"ne dahil etme olasılığını araştırdığını söyledi.

Jean-Pierre, konunun ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlattı.

Jean-Pierre, "Bu, Dışişleri Bakanlığı'nın kongre tüzüğündeki belirli kriterlere ilişkin bir belirlemesini gerektiriyor. Dolayısıyla, Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemek için bir dizi başka teklifle birlikte bunu inceliyoruz" dedi.

Jean-Pierre ayrıca, şu anda ABD yönetimi tarafından değerlendirilmekte olan diğer olası Rus karşıtı yaptırımlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

RUSYA ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce ABD'yi, Rusya'yı "terörizmin sponsoru" olarak damgalamak için "oynadığı aptalca kumardan" dolayı kınamış ve bu hamlenin "cevapsız kalmayacağı" konusunda uyarmıştı.

"Terörizmin devlet sponsoru" tanımı, Washington tarafından "uluslararası terör eylemlerine defalarca destek sağladığı" iddia edilen ülkelere uygulanmaktadır.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın ABD'nin "terörü destekleyen ülkeler listesi"ne olası bir şekilde dahil edilmesinin pek pratik bir etki görmediğini söyledi.