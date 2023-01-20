Biden, gizli belgeler konusunda pişman olmadığını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.
Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor" diyerek tepki gösterdi.
Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.
Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Kara deliğe dönüşen proje!
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme