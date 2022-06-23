Biden görev onayı alabilecek mi?
Reuters'ın yaptığı anket sonucuna göre ABD Başkanı Biden, görev onayı oyu düşüşte. Biden'ın görev onayı oyu Mayıs ayından beri en düşük seviye olan yüzde 36’ya geriledi.
Başkan Joe Biden'ın görev onayı Ağustos ayından itibaren düşüşte. Ağustos ayında yüzde 50'nin altına düşen Biden'ın güven oyu mayıs ayında yüzde 36'ya geriledi.
Biden’ın kendi partisindeki görev onayı yüzde 73’le büyük oranda değişmezken bu oran 15 Haziran’da yüzde 74, geçtiğimiz Ağustos’ta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.
Önceki başkan Trump ise yüzde 33 ile 2017 Aralık'ta en düşük güven oyunu almıştı.
Ankette ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 34 oldu. Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası küresel yakıt arzını kısıtlaması ve tedarik zincirlerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle zarar görmesi nedeniyle 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor.
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