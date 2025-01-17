Biden: İsrail, Filistin meselesini dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, Filistin meselesini ve Filistinlilerin güvenliğini dikkate almadan uzun vadede varlığını sürdürebileceği fikrini gerçekçi bulmadığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin sona ermesine günler kala yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin meselesini ve Filistinlilerin güvenliğini dikkate almadan uzun vadede varlığını sürdürebileceği fikrini gerçekçi bulmadığını söyledi.
Biden açıklamasında, "İsrail'in, Filistin meselesini ve onların güvenliğini dikkate almadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.
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