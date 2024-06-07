Biden, İsrail'in Refah'a saldırıları konusunda ABD'nin endişelerini dikkate aldığını söyledi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:23

Güncelleme: 07.06.2024 - 10:23

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'yı ziyaret eden Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu.

Biden, Refah'a saldırılar hususunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington yönetiminin endişelerini göz ardı etmediğini belirterek, "Sanırım beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi, Refah'ı tamamen işgal edeceklerdi, şehri alacaklardı, tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar" dedi.

"ATEŞKES SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisine değinen Biden, İsrail'in önemli bir anlaşmayı kabul ettiğini ve Netanyahu'nun da kamuoyu önünde bu öneriyi desteklediğini dile getirdiğini söyledi. Biden, Hamas'ın da öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, ateşkes taslağının neredeyse tüm Arap dünyası tarafından desteklendiğini savundu.

Başkan Biden, "Ateşkes sağlamak zorundayız" dedi. Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Biden, Ukrayna'nın bazı Amerikan silahlarının sadece Harkiv bölgesinde kullanmasına izin verilmesiyle ilgili, "Sınıra yakın bir yerde kullanılmalarına izin veriliyor. Moskova'ya, Kremlin'e yönelik saldırı izni vermiyoruz" dedi.

GAZZE İÇİN 3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk etapta 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.