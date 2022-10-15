Biden, nükleer silahlara işaret etti: Pakistan dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:35

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da konuşma yaptı.

Joe Biden, Pakistan'ı, "uyumsuz nükleer silahlara sahip" dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirdi.

Biden, "Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri Pakistan. Uyumsuz nükleer silahlara sahipler" ifadelerini kullandı.

Biden, Çin ve Rusya'nın eylemlerine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişki kurma görevini verdiğini hatırlatan Biden, "Bu (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping), ne istediğini anlayan, ancak muazzambir dizi sorunu olan bir adam" dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu "bölmeyi" hedeflediğini savundu.

Biden, "Küba Füze Krizi'nden bu yana, taktik nükleer silahların kullanımını tehdit eden bir Rus lideri olacağını hiç düşündünüz mü?" diye konuştu.