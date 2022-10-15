Biden, nükleer silahlara işaret etti: Pakistan dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri
ABD Başkanı Joe Biden, Pakistan'ı, dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak niteledi.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da konuşma yaptı.
Joe Biden, Pakistan'ı, "uyumsuz nükleer silahlara sahip" dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirdi.
Biden, "Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri Pakistan. Uyumsuz nükleer silahlara sahipler" ifadelerini kullandı.
Biden, Çin ve Rusya'nın eylemlerine yönelik eleştirilerde de bulundu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişki kurma görevini verdiğini hatırlatan Biden, "Bu (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping), ne istediğini anlayan, ancak muazzambir dizi sorunu olan bir adam" dedi.
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu "bölmeyi" hedeflediğini savundu.
Biden, "Küba Füze Krizi'nden bu yana, taktik nükleer silahların kullanımını tehdit eden bir Rus lideri olacağını hiç düşündünüz mü?" diye konuştu.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- A101'de zorunlu fare nöbeti
- Dikkat çeken ‘seçim güvenliği’ açıklaması