Biden: Putin'e bedelinin ağır olacağını söyledim
ABD Başkanı Biden, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rus mevkidaşına Ukrayna'ya saldırmanın 'kabul edilemez olduğunu açık ve net şekilde söylediğini' ifade etti.
2021'in son gününde gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, perşembe akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Sputnik'in haberine göre Biden, yaptığı açıklamada, "Putin'e, yeni adımlar atması ve Ukrayna'ya girmesi halinde, bizim tarafımızdan ciddi yaptırımlar uygulanacağını, NATO'daki müttefiklerimizle Avrupa'daki varlığımızı artıracağımızı ve bunun ağır bir bedeli olacağını açık ve net şekilde belirttim" dedi.
"Rus birlikleri sınırda kalırsa, Rusya'ya yaptırım uygulanır mı?" sorusuna Biden, "Müzakerelerin detaylarını kamuoyu önünde konuşma niyetinde değilim. Ukrayna'ya giremeyeceğini açıkça belirttik. Altını çiziyorum, (Putin) Ukrayna'ya ilerleyemez" yanıtını verdi.
Biden, 10 Ocak'ta Rusya ve ABD heyetleri arasında yapılacak güvenlik garantileri müzakerelerinde tarafların endişelerini istişare edeceğini ve müzakerelerde her zaman ilerleme kaydedilmesini beklediğini kaydetti.
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