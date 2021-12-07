Biden ve Putin'in video konferans görüşmesi sona erdi

07 Aralık 2021 Salı, 20:55

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

BİDEN, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

BİDEN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞEMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, görüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi, gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" denildi.



Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 7 Aralık'ta Putin ile Biden’ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir videokonferans görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, “Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek” ifadelerini kullanmıştı.