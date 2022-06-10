Biden ve Trudeau'dan 'Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi' mesajı
ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptıkları görüşmede, Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya da yardımların sürdürülmesi mesajı verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Trudeau, Los Angeles'taki "9. Amerika Ülkeleri Zirvesi" kapsamında bir araya gelerek bölgesel iş birliği, Covid-19 salgını, göç, gıda güvenliği gibi konuları ele aldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konus iki lider, Rusya'ya yaptırımları sürdürme taahhüdü verdi.
Biden ve Trudeau, işgalden etkilenen milyonlarca Ukraynalıya ekonomik, kalkınma ve insani yardım çabalarını ele alırken Ukrayna'ya savunma yardımını sürdürecekleri vurgusu yaptı.
Kanada'yı Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda yaptığı iş birliğinden dolayı tebrik eden Biden, Trudeau ile ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.
İki lider ayrıca, tedarik zinciri konusunda da görüşürken 2050'ye kadar "sıfır karbon salınımı" hedefini de ele aldı.
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