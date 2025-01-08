Biden yönetimi, 11 Eylül sanıkları için mahkemeye başvurdu

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:31

Joe Biden yönetimi, 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile yapılan anlaşmayı geçersiz kılmaya yönelik federal temyiz mahkemesine başvuruda bulundu.

Adalet Bakanlığı, başkent Washington DC'deki temyiz mahkemesine sunduğu dilekçede, anlaşmanın kabul edilmesi durumunda hükümetin, "kamuya açık duruşma" ve bu 3 kişi için "idam cezası talep etme" imkanından mahrum kalacağını belirtti.

SANIKLARIN SAVCILIKLA ANLAŞMA SÜRECİ

Askeri savcılar, 2024'ün yaz aylarında, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişinin ailelerine, iki yılı aşkın süren müzakerelerin ardından sanıkların ceza indirimi için savcılıkla anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, sanıklarla yapılan anlaşmayı iptal etmeye yönelik girişimde bulunmuş ve idam cezası gibi önemli bir konuda kararın yalnızca bakanlık tarafından verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR) de Austin'in "2001'deki 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla" suçlanan 3 sanığın savcılıkla anlaşmasını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerini 2 Ocak'ta hukuka aykırı bulmuştu.

Savunma Bakanı'nın, sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarını sağlayacak şekilde daha hafif suçlamaları kabul etmelerine olanak tanıyan anlaşmayı geriye dönük olarak bozmasının "adaletsiz" ve "yetkisinin ötesinde" olduğunu açıklayan Mahkeme, Austin'in komisyon yetkilisi Susan Escallier tarafından müzakere edilen anlaşmayı bozma yetkisine sahip olmadığını bildirmişti.

Mağdur ailelerden bazıları hukuki ve lojistik zorluklar nedeniyle on yılı aşkın süredir devam eden ön duruşmalar ve tıkanan yargı süreci için anlaşmanın "en iyi çözüm" olduğunu iddia ederken, diğerleri sanıkların bir dava süreci sonucunda idam cezası alması gerektiğini savunuyor.

Hukuk uzmanları ise sanıkların ileri yaşı ve "CIA tarafından işkenceye maruz kaldığı" iddialarının oluşturduğu hukuki sorunların, sanıkların herhangi bir cezaya çarptırılma ihtimalini zayıflattığına işaret ediyor.

11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası'nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York’taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pensilvanya'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.