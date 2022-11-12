Biden'dan ASEAN vurgusu: Stratejik açıdan hayati önem taşıyor
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin "özgür, istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir bölge inşa etmek" için Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşan "stratejik açıdan hayati bir önem taşıyan" ASEAN birlikte çalışacağını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ASEAN 2022 Zirvesi kapsamında konuştu.
Joe Biden, ABD'nin, Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşan ve "stratejik açıdan hayati önem taşıyan" ASEAN ile birlikte çalışacağı sözünü verdi.
Biden, Asyalı liderlere seslenerek, "Hepimizin görmek istediği daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.
İşbirliği alanları arasında iklim ve sağlık güvenliğini de sayan Biden, "Güney Çin Denizi'nden Myanmar'a kadar uzanan zorlukları çözmek ve ortak zorluklara yenilikçi çözümler bulmak üzere bölge genelinde barış ve refahı derinleştirmek için ASEAN ve her birinizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.
Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yapılacak ilk yüz yüze görüşme, Pazartesi günü Endonezya'da düzenlenecek G20 çerçevesinde gerçekleşecek.
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