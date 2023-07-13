Biden’dan ‘Rusya ve Ukrayna’ açıklaması: Putin savaşı çoktan kaybetti!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 21:26

Güncelleme: 13.07.2023 - 21:26

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından diplomatik temaslarını Finlandiya'da sürdürüyor. ABD-İskandinav Lideri Zirvesi'ne katılmak üzere NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelen Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü.

'DAHA GÜÇLÜ NATO DÜNYAYI GÜÇLÜ KILAR'

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, NATO’dan övgüyle bahsederek, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak" dedi.

'MOSKOVA KAYNAK SIKINTISI ÇEKİYOR'

Ukrayna'ya desteğini yineleyen Biden, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "savaşı çoktan kaybettiğini", Moskova'nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik zorluklar içinde olduğunu söyledi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI NİİNİSTÖ'DEN NATO AÇIKLAMASI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında, "Güvenliğimizde yeni bir çağın habercisi oldu" ifadelerini kullandı. NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Niinistö, "Mesaj netti, ABD’nin gelecekteki politikaları hakkında bir şüphe oluşturacak nedenim yok" şeklinde konuştu.