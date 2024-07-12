Biden'ın adaylığı gelecek ay netleşecek

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

ABD Başkanı Joe Biden, tartışmalara konu olan sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilmesi yönünde baskılarla karşılaşırken Demokratların adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago’da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre’de (DNC) resmileşecek. Halihazırda yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99’u ön seçimlerde Biden’a oy vereceklerini açıklarken başkanın ise yarıştan çekileceğine ilişkin bir söylemi bulunmuyor. Tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendiren ABD uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, Biden’ın aday olmaması için ancak kendisinin adaylıktan çekilmesi gerektiğini aksi takdirde bunun mümkün olmadığını çünkü sistemsel olarak kendisinin zaten DNC’ye giden süreç içerisinde gerekli oyları aldığını söyledi.

‘HÂLÂ ŞANSI VAR’

Biden’ın seçimleri kazanıp kaybetmesinin asıl belirleyicisinin Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek dönemde karşı karşıya kalacağı davalar olduğunu aktaran Küntay, “Trump’ın kazanabilmesi için Biden’ın kötü gidişinin devam etmesi lazım. Ama Trump’ın da hakkında açılan davalarla yıpranmaması lazım. Ancak Biden’ın bu haliyle bile kazanma olaslığı var” dedi.