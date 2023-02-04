Biden'ın 'casus balon' açıklaması endişe yarattı: İcabına bakacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin hava sahasındaki, Çin'e ait ve "casus" olduğu iddia edilen balona ilişkin, "İcabına bakacağız" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 22:01
Biden'ın 'casus balon' açıklaması endişe yarattı: İcabına bakacağız
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Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız" dedi.

ÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD’nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan ‘casus balonla’ ilgili Çin bugün detaylı açıklama yapmış, balonun rotasından çok fazla saptığı vurgulanarak “Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır” denmişti.


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