Bilim adamına 'suikast' planlayan kişi tutuklandı: 'İran'dan 100 bin dolar aldı...'

İsrail'de bir kişi, İran'dan aldığı iddia edilen bir emirle 100 bin dolar karşılığında İsrailli bir bilim adamına suikast düzenleme hazırlığında iken yakalandı.

Bilim adamına 'suikast' planlayan kişi tutuklandı: 'İran'dan 100 bin dolar aldı...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:29

İsrail Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in orta kesiminde yer alan Petah Tikva'da yaşayan bir kişi, “İran'dan aldığı bir emirle İsrailli önemli kişilere karşı suikast düzenlemeyi planlamak” suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamada, şüphelinin 35 yaşındaki Vladimir Verhovski olduğu ve İranlı kaynaklar için ödeme karşılığında “farklı görevler yerine getirdikten sonra” tutuklandığı belirtildi. 

Polise göre, bu görevler arasında “sprey boyayla grafiti yapmak, el ilanları asmak ve İsrailli bir yetkili hakkında bilgi toplamak” da bulunuyor.

Polise göre, Verhovski 100 bin dolar karşılığında İsrailli bir bilim adamına suikast düzenlemeyi kabul etti.

Polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılması için bu sabah mahkemeye çıkarılacağını söyledi.


Etiketler: #israil #İran

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