İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail diplomasisi: Türkiye’yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi İsrail’in saldırganlığına diplomatik çözüm bulunması amacıyla Ürdün, Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik diplomasisinin sürdüğünü belirtti.
Sözcü Bekayi, "Dışişleri Bakanımız Arakçi bölge ülkelerine yönelik soykırım, vahşet ve saldırganlığı sona erdirmek amacıyla yürüttüğümüz diplomatik temasların bir parçası olarak Ürdün, Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Irak, Lübnan, Umman, Suriye ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.
Arakçi, Umman ziyaretinde İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgedeki durum nedeniyle İran ile ABD arasında Umman üzerinden yürütülen dolaylı temasların durdurulduğunu belirtmişti.
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