İsrail'i korumak için gönderildi... İran'dan meydan okuma geldi!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:19

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e THAAD sistemlerini konuşlandırmasına değindi.

Söz konusu sistemlerin İsrail'de daha önce de konuşlandırıldığına işaret eden Nasırzade, "THAAD balistik füzelere karşı savunma sistemidir ancak yeni bir konu değil, daha önce de vardı. Biz bu konuyu psikolojik savaş çerçevesinde değerlendiriyoruz ve bu özel bir sorun değil" dedi.

ABD, İran'dan İsrail'e yönelik balistik füze tehditlerine karşı THAAD bataryası ile birlikte İsrail'e askeri personel konuşlandırdığını duyurmuştu.