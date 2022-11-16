Bilim insanları, '37 milyon TL' dağıtarak paranın mutluluğu satın alıp alamayacağını test etti

16 Kasım 2022 Çarşamba, 08:31

Para mutluluğu satın alabilir mi? Yıllardır sorulan bir sorudur ve cevabı şüphesiz kişinin kişilik yapısına göre değişir. Biraz paranız olması halinde rahatça ev kiranızı ve faturalarınızı ödeyebilir, hatta yılda bir kaç kez kısa tatiller yapabilirsiniz. Hiç olmaması durumunda ise en azından büyük şehirlerde yaşam sizler için epey zor olacaktır. Sorunun cevabı biraz da sizleri nelerin mutlu ettiğine ve hatta mutluluktan ne anladığınıza bağlıdır.

Bilim insanları da bu sorudan hareketle, farklı arka plan ve kültürlerden gelen katılımcılara 10 bin dolar (Yaklaşık 185 bin TL) dağıttı ve yaşamlarını mercek altına aldı.

Katılımcılar arasında yılda 123 bin dolar ve üzeri kazananların mutluluklarında bir artış görülmezken, "paranın genel yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu" sonucuna ulaşıldı.

BAĞIŞÇILAR İKNA EDİLDİ

IFLScience'ta yer alan habere göre, paranın gerçekten mutluluğu satın alıp alamayacağını bulmak son derece güçtür. Zira mutluluk bir spektrumdur, bu nedenle doğru bir şekilde ölçülmesi zordur; insanların mutluluğunu kıyaslamak ise neredeyse imkansızdır.

Bu fenomene ışık tutmak isteyen bilim insanları, iki zengin bağışçıyı, yedi ülkeden 200 katılımcıya 2 milyon dolar (37 milyon 217 bin TL) dağıtmaya ikna etti.

Katılımcılar ABD gibi yüksek gelirli ülkelerden Kenya gibi düşük GSYİH ortalamasına sahip ülkelere kadar uzanıyordu. Katılımcıların hepsi biraz İngilizce konuşabiliyordu, yaşları farklıydı ve çoğunlukla lisans ya da daha yüksek seviyede eğitim almışlardı.

10 BİN DOLAR ÖDEME YAPILDI

Katılımcılara tek seferlik 10 bin dolar ödeme yapıldı ve üç ay içinde harcamaları söylendi, ardından üç ay boyunca aylık bir anket doldurmaları ve ödemeden altı ay sonra da bir başka anket doldurmaları istendi.

Anketler beş maddeden oluşan "Yaşam Memnuniyeti Ölçeği" ile olumlu ve olumsuz duyguları ölçen bir ila beş arasındaki puanlama sistemini içermekteydi. Çalışmaya, hiç para almayan 100 kişilik bir kontrol grubu da dahil edildi.

TOPLAM YAŞAM MEMNUNİYETİ ARTTI

Çalışmanın sonucunda, para alan katılımcıların para almayan gruba kıyasla önemli ölçüde mutluluk artışı gösterdiği ve bu etkinin düşük gelirli ülkelerde daha yüksek olduğu tespit edildi. Yıllık 123 bin dolar civarında maaş alan kişilerin mutluluklarında önemli bir artış tespit edilemedi.

Para alan 200 katılımcı arasında, toplam yaşam memnuniyeti kişi başına ortalama 0,36 puan arttı. Varlıklı bağışçıların memnuniyeti ise her biri için tahmini 0,16 puan azaldı.