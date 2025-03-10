Bilim insanları geliştirdi: Kalp krizi ve felci önleyebilir

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:04

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:08

Damar sertliği (Ateroskleroz), dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak biliniyor. Arterlerin sertleşmesi sonucu kan akışının engellenmesi, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin’in Nanjing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, fareler üzerinde yapılan çalışmalarda ateroskleroz gelişimini azaltabilen bir aşı geliştirdi.

Aşı, vücudun bağışıklık sistemini uyararak p210 adlı bir proteine karşı antikor üretimini tetikliyor. Bu protein, aterosklerozun ilerlemesini önlemeye yardımcı oluyor.

Aşı, p210 antijenini demir oksit nanopartikülleriyle birleştirerek bağışıklık sisteminin yıldız şeklindeki dendritik hücrelerini aktive ediyor. Bu bağışıklık tepkisi, damar sertliğini ve plak birikimini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

AŞI, FARELERDE PLAK OLUŞUMUNU AZALTTI

Araştırmacılar, aşının yüksek kolesterol diyetiyle beslenen farelerde plak ilerlemesini yavaşlattığını tespit etti. Aşının bağışıklık sistemine iki yönlü etki ettiğini belirten bilim insanları, farelerin ateroskleroza karşı daha dirençli hale geldiğini ifade etti.

Şu an için sadece fareler üzerinde test edilen bu yeni aşının, insanlarda uzun vadeli etkilerinin araştırılması için daha ileri çalışmaların yapılması bekleniyor.

Çinli bilim insanları, nano aşının ne kadar süreyle koruma sağladığını anlamak için yeni klinik çalışmalar planladıklarını duyurdu. Eğer başarılı olursa, bu aşı kalp krizi ve felç riskini azaltan devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi olabilir.