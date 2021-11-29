Bilim insanları, Omicron varyantına karşı geliştirdikleri tedaviyi açıkladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:09

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni koronavirüs varyantı Omicron’a dair uyarılarının ardından ülkeler sırayla önlemlerini açıklarken, İngiltere’den sevindirici bir haber geldi.

Newcastle Üniversitesi’nde Christopher Edwards öncülüğünde yapılan yeni bir araştırma, Hindistan’ın başkenti Delhi’deki Covid-19 hastalarını analiz etti. Yapılan araştırmada, bir ilaç kokteylinin, Covid hastalarını yoğun bakımdan uzak tutmada dört kat daha etkili olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, Spidex isimli ilaç kokteylinde spironolakton ve deksametazon kombinasyonunun kullanıldığını vurguladı.

'TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARASINDA EN ETKİLİSİ' İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, ilaç kokteylinin bugüne kadar kullanılan ve virüsü tedavi etmek için lisanslanan ilk ilaç olan steroid deksametazona oranla çok daha etkili olduğunu belirledi. Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı.

DSÖ'YE ÇAĞRIDA BULUNULDU

İngiltere, ilaç kokteylinin daha fazla hayat kurtarabileceğini belirtirken, daha geniş çaplı faz çalışmalarının yapılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne çağrıda bulundu. Frontiers in Endocrinology dergisinde de yayınlanan denemelerde, 40 Covid hastasının yüksek doz deksametazon alan 40 hastadan çok daha hızlı sürede iyileştiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yeni tedavi yönteminin virüsü hedef almak yerine, virüsün vücut üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yönelik çalıştığını ifade etti. İlaç kokteylinin, önceki tedavi yöntemlerine oranla dört kat daha etkili olduğu vurgulandı.