Bilim insanları ortaya çıkardı: 'Dünya'nın dönüşünü yavaşlattı'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:50

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:51

İnsan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle kutup buzlarının erimesi dünyanın dönüşünü biraz yavaşlattığı ortaya çıktı.

Buzun ortadan kalkması gezegenin dönüş hızını azaltmış olsa da, dünyanın halen eskisinden biraz daha hızlı döndüğü kaydedildi.

Hızdaki genel artış, tarihte ilk kez dünya zaman ölçerlerinin saatlerimizden bir saniye çıkarmayı düşünmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu, evrensel zamanı dünyanın dönüşüyle senkronize tutmak için saatlerin 2029 civarında "negatif sıçrama saniyesi" adı verilen bir saniyeyi atlaması gerekebileceği anlamına geliyor.

Eğer eriyen buzların etkisi olmasaydı, zaman değişikliğine 2026'da ihtiyaç duyulacaktı.

Son yıllarda dünyanın, çekirdeğindeki değişiklikler nedeniyle daha hızlı döndüğü, ancak eriyen buzların bu hız artışını dengelediği belirtildi.

"DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ, BİR BUZ PATENCİNİN HAREKETLERİ GİBİ"

Araştırmanın yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde jeofizikçi olan Duncan Agnew, Grönland ve Antarktika'daki buz erimesinin dünyanın kütlesinin yoğunlaştığı yeri değiştirdiğini söyledi.

Çalışmaya göre, gezegenin kuzey ve güney bölgelerinde daha az katı buz olması, ekvator çevresinde daha fazla kütle olması anlamına geldiğinden, bu durum dünyanın dönüşünü yavaşlattı.

Agnew, bunu açıklamak için buz üzerinde dönen bir patenci örneğini belirterek, "Eğer dönmeye başlayan bir patenciniz varsa, kollarını indirir ya da bacaklarını uzatırsa yavaşlayacaktır. Ancak, bir patencinin kolları içe doğru çekilirse bu daha hızlı döneceği anlamına gelir" dedi.

Agnew, "Dünyanın ne kadar hızlı döndüğünü ölçülebilir şekilde değiştiren bir şey yapmış olmamız benim için bile oldukça etkileyici. Daha önce benzeri görülmemiş şeyler oluyor" diye ekledi.

Agnew ayrıca, dünyanın sıvı iç çekirdeğindeki sıvı hareketinin de gezegenin dönüşünü hızlandırabileceğini ya da yavaşlatabileceğini söyledi.