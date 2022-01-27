Bilim insanları Uğur Şahin’e mektup yazdı: Aşının rengi neden gri?
Koronavirüs salgınına karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı Comirnaty'i geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda şirketin CEO'su Uğur Şahin'e Alman bilim insanları bir mektup yazdı. Berliner Zeitung'da yayınlanan mektupta, "Aşıda kullanılan malzemeler şeffaf olmasına rağmen neden rengi gri" sorusu yöneltildi.
Almanya merkezli Berliner Zeitung’a bir açık mektup yazan bilim insanları BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin’den bazı "bilimsel" açıklamalar talep etti.
Leipzig Üniversitesi’nden Profesör Jört Matysik, Ruhr Bochum Üniversitesi’nden Profesör Gerald Dyker, Tübingen Üniveristesi’nden Profesör Andreas Schnepf, Zürih Üniversitesi’nden Profesör Martin Winkler imzalı makalede bilim insanları mRNA bazlı Covid-19 aşısının detayları ile ilgili dikkat çekici sorular sordu.
Gazeteye konuşan Profesör Matysik, "mRNA teknolojisi gelecekte çok faydalı olabilir örneğin kanser tedavisinde. Fakat Covid-19 aşısında durum farklı" dedi.
Sözcü'nün haberine göre; Açıklama yapan bilim insanları, Pfizer/BioNTech aşısının Pfizer’ın yayınladığı kullanım kılavuzundaki bazı detayları da gündeme getirdi. Pfizer’ın resmi internet sitesinde yayınlanan kullanım kılavuzunda, "Seyreltmek için aşı şişesini 10 kez ters yüz edin, çalkalamayın. Sıvının griye çalan bir beyaz olması olası. Şişenin içinde beyazdan griye opaklık olması olası. Şişenin içinde partikül varsa kullanmayın" ifadesi yer alıyor.
"SEYRELTİLMİŞ SİYAH BEKLENEN BİR SONUÇ DEĞİL"
Berlin merkezli gazeteye konuşan bilim insanları, "Kullanılan bütün malzemeler renksizken, gri ya da koyu beyaz nasıl oluşuyor" sorusunu Uğur Şahin’e yöneltti. Gazeteye konuşan bilim insanlarından Schnepf, "Bir hapın ya da şurubun renkli olması olası. Fakat gri renk yani seyreltilmiş siyah, bu tür süreçlerde beklenen bir sonuç değil. Bu durum bir bozulmayı mı işaret ediyor. Beyaz olmayan bir hap yapınca, bir şeylerin yanlış olduğuna dair şüpheler uyanır. BioNTech’ten bu konuda bir açıklama bekliyoruz" dedi.
Schnepf, "Bilim insanları olarak BioNTech’in kullandığı metotları merak ediyoruz. mRNA aşısının nasıl kontrol edildiğini öğrenmek istiyoruz. Meslektaşlarımla bu konuyu konuştuk ama büyük hacimli ürünlerin kalitesinin nasıl kontrol edildiğini çözemedik" dedi.
Öte yandan bilim insanları koronavirüs aşısının yan etkileri ile ilgili de Uğur Şahin’e sorular sordu. Schnepf, "Bu kadar farklı lokasyonlarda yan etkilerin görüldüğünün açıklanmaması gerekiyor sonuçta bütün aşılarda aynı ürün bulunuyor. Farklı partilerde farklı sonuçlar çıkması tolere edilemez" yorumunu yaptı.
Bilim insanları ayrıca bu konuların da yer aldığı kapsamlı bir raporun Almanya’nın önde gelen araştırma kurumlarından Paul Ehrlich Enstitüsü’ne de gönderileceğini duyurdu.
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