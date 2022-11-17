Bilim insanları uyardı: Covid-19 geçirdiyseniz...

17 Kasım 2022 Perşembe, 08:45

İngiltere'de bilim insanları, koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerin altı ay içerisinde epilepsi ve nöbet geçirme riski altında olduğunu keşfetti.

Neurology dergisinde yayınlanan makaleye göre, Oxford Üniversite'si araştırmacıları, Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin, hastalığa yakalanmalarından sonraki altı ay içerisinde epilepsi olma ihtimalinin arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, artan riskin çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha belirgin olduğunu ve Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmamış olanlarda da daha yaygın olduğunu söyledi.

150 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, yapılan araştırmadaki kişilerin yaş, cinsiyet ve tıbbi geçmiş açısından benzer kişiler olduklarını belirtti.

Makalenin yazarı Arjune Sen, genel risk ihtimalinin düşük olduğunu da ifade etti.