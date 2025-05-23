Bilim insanlarından 'internet kıyameti' uyarısı:

Geçen ay İspanya genelinde yaşanan elektrik kesintisi, bu tür olayların ne denli büyük etkiler yaratabileceğini gösterdi. Her ne kadar o kesintinin doğrudan güneş fırtınalarından kaynaklanmadığı belirtilse de, bilim insanları devasa bir güneş olayının internetin tamamen çökmesine, elektrik şebekelerinin durmasına ve küresel iletişimin felce uğramasına neden olabileceğini düşünüyor.

ACİL DURUM TATBİKATI

Bilim insanları, 'Uzay Hava Durum Tatbikatı' senaryosu üzerinden, farklı şiddetlerdeki jeomanyetik fırtınaların olası sonuçlarını canlandırdı.

Tatbikatta; ABD'deki Denver Uluslararası Havalimanı'nın çalışamaz hale gelmesi, uyduların çarpışması, astronotların radyasyona maruz kalması ve 911 çağrı merkezlerinin devre dışı kalması gibi senaryolar yer aldı. Tatbikatın sonuçları, ulusal güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ciddi aksamalar yaşanabileceğini ortaya koydu.

SWORM (Uzay Hava Durumu Operasyonları, Araştırma ve Hafifletme) tarafından yürütülen çalışmada, NOAA ve NASA dışındaki kurumların konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, katılımcıların ise bilimsel verileri doğru yorumlayamadığı saptandı.





DEPREME HAZIRLANIR GİBİ

Tatbikat sonrası oluşturulan raporda şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

“Tıpkı depremlere, kasırgalara ve siber saldırılara hazırlık yaptığımız gibi, büyük bir uzay hava olayı gerçekleşmeden önce de harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde, bu tür olaylar ulusal altyapıyı ciddi biçimde tehdit eder ve güvenliğimizi riske atar.”

Hastaneler, okullar, ulaşım ve iletişim ağları gibi hayati sistemlerin tamamı internet bağlantısına bağlı olduğundan, oluşabilecek bir kesinti yalnızca sosyal medya değil, toplumsal düzen açısından da yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları, yaşanabilecek bir 'İnternet kıyameti'ne karşı hazırlıkların artırılması gerektiğini ve bu konuda halkın da bilgilendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

Aksi takdirde, modern yaşamın omurgasını oluşturan dijital altyapının çökmesi kaçınılmaz olabilir.