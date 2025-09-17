Bilim insanlarından tarihi keşif: Yakın gözlükler tarihe mi karışıyor?

Yakını daha net görmeyi sağlayan okuma gözlükleri, dünyada milyonlarca kişinin reçete okumasına, mesaj yazmasına ve kitap okumasına yardımcı oluyor.

Ancak yeni bir çalışma, yakın görmeyi kalıcı biçimde iyileştirebilecek 'yenilikçi bir göz damlasının', bu durumu kökten değiştirebileceğini ortaya koydu.

Presbiyopi (yaşla birlikte gözün yakına odaklama yeteneğinin azalması) alanında uzman araştırmacılar, 766 hastayı kapsayan bir çalışma yürüttü.

Sonuçlara göre, damlayı kullananların çoğu Jaeger yakın görme çizelgesinde 2–3 satır (veya daha fazla) ilerleme kaydetti.

Bu da gözlüksüz okuma becerisinde 'belirgin bir iyileşme' anlamına geliyor.

ETKEN MADDELER

Çalışmada kullanılan damla iki etkin madde içeriyor:

Pilokarpin (Pilocarpine): Göz bebeğini daraltır, odak ayarlamasında görevli siliyer kasın kasılmasını tetikler.

Diklofenak (Diclofenac): Pilokarpinin yol açabileceği iltihap ve rahatsızlığı azaltır.

Katılımcılar damlayı günde iki kez (uyandıktan sonra ve yaklaşık 6 saat sonra) uyguladı; bazı durumlarda ise üçüncü doz, 'isteğe bağlı' kullanıldı.

HIZLI VE KALICI ETKİ

Araştırmacılar, ilk uygulamadan 1 saat sonra yakın okuma performansını ölçtü; ortalama 3,45 satır iyileşme kaydedildi.

En önemlisi de bu gelişmenin geçici olmaması ve iki yıl süren çalışma boyunca korunması oldu.

Çalışmanın sonuçları, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği’nin 43. kongresinde sunuldu ve göz hekimleri ile uzmanlardan geniş ilgi gördü.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Arjantin’de Presbiyopi İleri Araştırmalar Merkezi Direktörü Dr. Giovanna Benozza, okuma gözlüğü ve cerrahi gibi geleneksel çözümlerin konfor, sosyal rahatsızlık ve potansiyel riskler gibi sınırlılıklarına dikkat çekti.

“En çarpıcı bulgu, hızlı ve sürdürülebilir yakın görme iyileşmesi oldu. İlk saat içinde belirgin artış görüldü ve tedavi tüm mesafelerde odaklanma yetisini de geliştirdi” diye ekledi.

Benozza’ya göre hedef, cerrahinin yerini almak değil; gözlüksüz yaşamı tercih eden hastalar için güvenli, etkili ve kişiselleştirilebilir bir ilaç seçeneği sunmak.

Benozza, bu durumu şu sözlerle özetledi:

“İlk kez, göz hekimlerinin gözlük ve cerrahinin ötesine geçen, kanıta dayalı bir seçeneği var...”