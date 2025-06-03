Bill Gates’ten Afrika’ya dev bağış sözü: 20 yılda 200 milyar dolar!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği merkezinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Gates burada yaptığı açıklamada, servetinin önemli bir bölümünü Afrika ülkelerini “refaha giden yola sokmak” amacıyla harcayacağını duyurdu.

“Yakın zamanda bir karar aldım: Servetim önümüzdeki 20 yıl içinde dağıtılacak. Bu fonların büyük bölümü Afrika’nın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmaya ayrılacak” diyen Gates, servetinin “çok yüksek seviyelere ulaştığını” belirtti.

2045 YILINA KADAR 200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Gates Vakfı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2045 yılına kadar 200 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımın öncelikli alanları arasında:

Aşıya erişimin yaygınlaştırılması

Anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi

Özellikle kız çocukları için eğitimin güçlendirilmesi

Dijital sağlık altyapısının kurulması

yer alıyor.

Bill Gates’in bu hamlesi, dünya genelinde Afrika’ya yönelik uluslararası yardımların azaldığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin USAID’in dış yardım sözleşmelerinin %90’ından fazlasını iptal etmesi, birçok sağlık ve kalkınma projesinin durmasına yol açtı.

Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) en çok katkı yapan özel kuruluşlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Vakıf, sıtma, HIV ve çocuk felci gibi hastalıklarla mücadele projelerinin yanı sıra aşı geliştirme ve dağıtımı alanlarında da aktif rol oynuyor.

ELEŞTİRİLER

Gates Vakfı’nın bazı girişimleri ise tartışmalı. Özellikle sivil toplum kuruluşları, vakfın genetiği değiştirilmiş tohumlar ve endüstriyel tarım modellerini teşvik ettiğini belirtiyor.

Bu politikaların, küçük ölçekli çiftçileri dışlayarak büyük tarım şirketlerinin lehine işlediği iddia ediliyor.

Ayrıca vakfın küresel sağlık sektöründeki etkisi de eleştiri konusu. DSÖ üzerindeki etkisi, “insan hakları ihlalleri karşısında yeterli denetim ve hesap verilebilirlik olmaması” gerekçesiyle sorgulanıyor.

YAPAY ZEKA VURGUSU YAPTI

Bill Gates, konuşmasında Afrika’nın kendi yapay zekâ yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Vakfının Afrika’daki genç yapay zekâ uzmanlarını desteklemeyi hedeflediğini belirten Gates, teknolojinin yalnızca zengin ülkelerin değil, herkesin yararına olması gerektiğini söyledi.

Gates, “Afrika, net gıda ihracatçısı olmalı. Bunu başarmak için çiftçilere daha iyi tohumlar, araçlar ve veri sağlamalıyız” dedi.