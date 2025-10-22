Bill Gates’ten küresel uyarı: İnsanlık tarihi bir dönüm noktasında

Microsoft’un kurucusu ve iş insanı Bill Gates, artan jeopolitik gerilimler ve derinleşen çevre krizleri karşısında dünyanın “tarihi bir dönüm noktasına” geldiğini söyledi.

Fransız gazetesi L’Express’e konuşan Gates, “İnsanlık çöküşe yaklaşıyor, artık kaybedecek zaman yok” diyerek acil küresel eylem çağrısında bulundu.

Gates’e göre, önümüzdeki yirmi yıl, yoksullukla mücadeleden iklim krizine kadar insanlığın geleceğini belirleyecek en kritik dönem olacak.

Dünyadaki uluslararası işbirliği mekanizmalarının “hızla çözülmeye başladığını” belirten Gates, zengin ülkelerin içe kapanma eğilimi gösterdiğini söyledi.

2023’te resmî kalkınma yardımlarının yüzde 5 azaldığını hatırlatan Gates, “İç politik baskılar artıyor, küresel sorumluluk duygusu ise zayıflıyor” dedi.

Dünya Bankası verilerine göre, 2030’a kadar 570 milyon insanın aşırı yoksulluk sınırında kalması bekleniyor. Gates bu durumu “küresel eşitsizliğin kalıcılaşması riski” olarak nitelendirdi.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Gates, tablo ne kadar karanlık olursa olsun “umut ışığı” gördüğü alanın çocuk sağlığı olduğunu söyledi.

1990’da beş yaş altı ölümlerin yılda 12 milyonu aştığını, bu sayının 2021’de 5 milyona düştüğünü belirten Gates, doğru yatırımlarla bu rakamın 2040’larda 2 milyona kadar inebileceğini ifade etti.

Ancak Covid-19 pandemisi sırasında aşı programlarının 70’ten fazla ülkede aksadığını hatırlattı:

“Rutin aşılamanın eski düzeyine dönmesi yıllar alabilir. Bu da çocuk ölümlerinde yeniden artış anlamına gelebilir.”

İKLİM KRİZİ

Bill Gates, iklim değişikliğini “tüm diğer sorunları ağırlaştıran çarpan etki” olarak tanımladı.

Küresel ısınmanın yol açtığı sel, kuraklık ve fırtınaların, onlarca yıllık kalkınma kazanımlarını silip süpürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2030’a kadar iklim uyumuna yıllık 300 milyar dolar gerekecek.

Gates, teknolojiye yatırımın önemine dikkat çekerek, kendi girişimi Breakthrough Energy aracılığıyla karbon yakalama, nükleer enerji ve alternatif protein üretimi projelerini desteklediğini söyledi.

Gates, “Teknoloji tek başına kurtuluş değil. Adil paylaşım, akıllı kamu politikaları ve uluslararası işbirliği olmadan hiçbir yenilik işe yaramaz” dedi.

“HAYIRSEVERLİK DEVLETİN YERİNİ ALAMAZ”

Gates, son olarak kendi kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı hakkında da çarpıcı bir karar açıkladı.

Vakfın, kendisi ve eski eşi Melinda’nın ölümünden 25 yıl sonra kapatılacağını duyuran Gates, “Bu işleri sonsuza kadar sürdürmek değil, bugün etki yaratmak istiyoruz” dedi.

Stanford Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, belirli bir sürede kapanacak vakıflar daha cesur yatırımlar yapabiliyor ve kurumsal hantallıktan uzak kalıyor.

Gates bu yaklaşımı şöyle özetledi:

“Devletler öncü olmalı. Ama hayırseverlik, devletin ulaşamadığı noktalarda hızlı hareket edip risk alabilir.”

Gates’e göre insanlık hâlâ felaketten geri dönebilir; ancak bunun için bilim, siyaset ve toplumun ortak iradesine ihtiyaç var:

“Teknolojiye inanıyorum ama yalnızca iyi niyetle değil, akılla ve adaletle yönetilirse. Henüz geç değil ama penceremiz hızla kapanıyor.”