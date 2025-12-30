Galatasaraylı taraftarlardan yönetime Erden Timur tepkisi!

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile ilgili verilen tutuklama kararı sonrası yönetime tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Erden Timur'a destek vermek için pazartesi sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Galatasaraylı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından yönetimi istifaya davet etti.
"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATI
Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarların, "Yönetim istifa" tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlardan sarı-kırmızılı yönetime Erden Timur tepkisi!https://t.co/ny8KZCpgQY pic.twitter.com/5jOTyQfuou— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 29, 2025