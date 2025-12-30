Galatasaraylı taraftarlardan yönetime Erden Timur tepkisi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 00:18:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un mahkeme tarafından tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile ilgili verilen tutuklama kararı sonrası yönetime tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Erden Timur'a destek vermek için pazartesi sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Galatasaraylı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından yönetimi istifaya davet etti.

"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATI

Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarların, "Yönetim istifa" tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

