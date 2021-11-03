Bill Gates’in Türkiye ziyaretinin sebebi belli oldu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:32

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da aralarında olduğu yakın arkadaşlarıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında doğum gününü kutlayan ve lüks teknede tatil yapan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Türkiye’den arsa alma planları olduğu ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılmadan önce Türkiye’de tatil yapan Gates’e yakın kaynaklar ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post’a açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, "Bill Gates, yüzlerce dönümlük arsa bakıyor" dedi.

Aynı kaynak, eski eşi ile birlikte 50 milyar dolarlık Bill&Melinda Gates Vakfı’nı yöneten Gates’in vakfı için "çok büyük bir sürdürülebilir tarım oluşturma" isteği olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: Sözcü