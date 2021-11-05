Bill Gates'ten endişe yaratan uyarı: 'Biyolojik silah' olarak kullanacaklar
Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, gelecekteki salgınlarla ilgili uyarıda bulundu. Gates aynı zamanda, çiçek hastalığının 'biyoterörizm' olarak kullanılabileceğini öne sürdü.
Milyader iş insanı Bill Gates, çiçek hastalığını biyolojik silah olarak kullanabileceğini öne sürdü. Gates hükümetleri, araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaparak gelecekte bu tarz saldırılara hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı.
Sağlık Seçim Komitesi Başkanı Jeremy Hunt ile bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde konuşan Gates ayrıca, yeni bir Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Görev Gücü'nün kurulması için çağrıda bulundu.
Yahoo News'te yer alan habere göre, Microsoft’un kurucusu, "Beş yıl içinde 'Bir sonraki salgına hazırız' adlı bir kitap yazabileceğimi umuyorum" diyerek şunları söyledi:
"Bir "biyoterörist" 10 havalimanına çiçek hastalığı getirdiğinde dünya buna nasıl tepki verir biliyor musun?"
Gates ayrıca, 'havalimanlarına yapılan çiçek hastalığı saldırıları gibi biyoterörizm eylemlerine hazır olunması gerektiğini' savundu.
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