Bin dolar için cinayet işledi: İnfazdan son anda kurtuldu

Bir papazın karısını bin dolar karşılığında öldüren idam mahkumu, son dakikada yaşanan bir yasal anlaşmazlığın ardından infazdan kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 13:44
Bin dolar için cinayet işledi: İnfazdan son anda kurtuldu
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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan papaz John Forrest Parker, 45 yaşındaki karısı Elizabeth Sennett'i öldürmesi için Kenneth Eugene Smith'e bin dolar ödedi. 

Elizabeth Sennett'in katili Smith, avukatların son anda araya girmesiyle zehirli iğneden kurtuldu. 

The Mirror'ın haberine göre, Smith'in 18:00'da idam edilmesi kararlaştırıldı ancak cellatlar zehirli iğneyi enjekte edecek damar bulamadı. 

Smith'in avukatları, cellatların hatasını fırsat bilerek temyize başvurdu ve idam kararının ertelenmesini sağladı. 

Ceza İnfaz Kurumları Komiseri John Hamm olayla ilgili "Protokolü tamamlamak için yeterli zaman olmadığına karar verdik" açıklamasında bulundu.

1989 yılında mahkum olan Smith, 1992 yılında mahkumiyeti bozuldu ancak 1996 yılında yeniden mahkum edildi.


papaz İdam idam cezası kurtuldu

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