Binlerce kişi sokağa çıktı: ABD'de Trump yönetimine dev protesto
ABD'nin 50 eyaletinde meydanlarda bir araya gelen göstericiler, Donald Trump yönetimine karşı protesto düzenledi. Binlerce kişi sokaklara çıktı. Ayrıca Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk da tepkilerin odağındaki isim olarak yer aldı.
ABD’de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor.
Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand’s Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı’nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.
Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.
"BİZİM ADIMIZA DÜNYADA DÜŞMANLAR EDİNİYOR"
Gösteriye katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, "Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi. Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı
- 'Tutukladılar şimdi de turp arıyorlar'
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- MEB'den itiraf geldi geri adım yok