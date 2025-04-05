Binlerce kişi sokağa çıktı: ABD'de Trump yönetimine dev protesto

Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:23

Güncelleme: 05.04.2025 - 22:25

ABD’de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor.

Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand’s Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı’nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.

"BİZİM ADIMIZA DÜNYADA DÜŞMANLAR EDİNİYOR"

Gösteriye katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, "Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi. Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.