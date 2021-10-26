BioNTech'ten mRNA aşısı için yeni hamle

26 Ekim 2021 Salı, 16:32

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech, Ruanda hükümeti ve Senegal’deki Pastör Enstitüsü ile bir anlaşma imzaladı. Şirket bu anlaşmayla birlikte Afrika’daki ilk mRNA aşı üretim tesislerini kurmaya başlayacaklarını açıkladı.

Sözcü'nün aktardığına göre; Afrika kıtasının aşıdan geri kalmaması için 2022 yılının ortasından itibaren fabrikanın inşasına başlanacağı belirtildi.

Yıllık 50 milyon dozluk üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisinde sıtma, tüberküloz gibi başka hastalıklar için de mRNA bazlı aşı üretilebileceği kaydedildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin CEO’su Uğur Şahin, "Amacımız Afrika Birliği’nde aşı geliştirmek ve birlikte Afrika’nın sağlığını iyileştirmek için sürdürülebilir aşı üretim kapasitesine ulaşmak" dedi.