BioNTech'ten mRNA aşısı için yeni hamle
Koronavirüs salgınına karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'ten yeni bir hamle geldi.
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech, Ruanda hükümeti ve Senegal’deki Pastör Enstitüsü ile bir anlaşma imzaladı. Şirket bu anlaşmayla birlikte Afrika’daki ilk mRNA aşı üretim tesislerini kurmaya başlayacaklarını açıkladı.
Sözcü'nün aktardığına göre; Afrika kıtasının aşıdan geri kalmaması için 2022 yılının ortasından itibaren fabrikanın inşasına başlanacağı belirtildi.
Yıllık 50 milyon dozluk üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisinde sıtma, tüberküloz gibi başka hastalıklar için de mRNA bazlı aşı üretilebileceği kaydedildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin CEO’su Uğur Şahin, "Amacımız Afrika Birliği’nde aşı geliştirmek ve birlikte Afrika’nın sağlığını iyileştirmek için sürdürülebilir aşı üretim kapasitesine ulaşmak" dedi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Son araştırma: AKP kaybettiği oyları toplayabilir mi?