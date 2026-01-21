Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı! Yontunç'tan ilk açıklama: 'Hayatım boyunca...'

TV programcısı, Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SURVIVOR'IN ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK'TE

Yontunç’un Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunduğu biliniyor.

ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından, Esat Yontunç Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" dedi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI

Acun Ilıcalı ile Esat Yontunç’un birbirlerinin çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor.

1990 yılında Ilıcalı’nın anne ve babasının bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç’un evinde kaldığı biliniyor.