Bir çocuk, IQ testinden mümkün olan en yüksek skoru alarak rekor kırdı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 18:03

11 yaşındaki Yusuf Shah, katıldığı Mensa IQ testinde 18 yaşından küçükler için maksimum olan 162 skorunu elde etti. Hawking'in 160 puan aldığı ve resmi olarak bu sınava hiç girmemiş olan Einstein'ın da aynı civarda bir IQ skoruna sahip olduğu düşünülüyor.

İngiltere'nin kuzeyindeki bir şehir olan Leeds'de yaşayan Yusuf, arkadaşlarının her zaman ne kadar zeki olduğu konusunda yorum yaptıklarını ve bir IQ testine girerek kendini test etmek istediğini söyledi. Yusuf konu hakkında, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor ve ben de her zaman teste girenlerin yüzde ilk ikisi arasında olup olmadığımı bilmek istemişimdir" ifadelerini kullandı.

Yusuf, iyi haberi ailesiyle birlikte Nandos'a yaptığı bir geziyle kutladı.

RUBİK KÜPÜ VE SUDOKU ÇÖZMEKTEN HOŞLANIYOR

Henüz altıncı sınıfta olan Yusuf, bir gün Oxford ya da Cambridge'de matematik okumayı umuyor ve zihnini harekete geçirecek aktivitelerden hoşlandığını söylüyor.

Ocak ayında arkadaşının evinde gördüğü rubik küpleriyle oynamaya başlayan Yusuf, bir ay içinde tüm zorluklardaki küpleri çözebilir hale geldi.

Rubik küplerinin yanı sıra Yusuf, beynini zorlamak için sudoku bulmacaları çözmekten de hoşlanıyor.

Çok sevinçli olan annesi Sana konu hakkında, "Çok gurur duydum. Ailede Mensa testine giren ilk kişi oldu. Aslında ben biraz endişeliydim, her zaman test yaptırmak için çocuklarla dolu bir salona giderdi. Oradaki yetişkinlerin gözünü korkutabileceğini düşündük. Ama çok başarılı oldu" dedi ve sözlerine, "Ona hâlâ 'Baban hâlâ senden daha zeki' diyorum. Her şeyi gönül rahatlığıyla kabul ediyoruz. Yetenekli olsanız bile en çalışkan olmalısınız" ifadeleriyle devam etti.

Baba İrfan, ailenin Yusuf'un sınava hazırlanmasına özel bir şekilde yardım etmediğini ve halihazırda yaptıkları şeylere devam ettiklerini söyledi.

İrfan konu hakkında, "Hazırlanması zor bir sınav, hep yaptığımız şeylere devam ettik sadece. IQ testine özel bir şey yapmadık" dedi.