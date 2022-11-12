Bir gecede miyoner oldu, isteklerini sıraladı: Güvenebileceğim bir kadına ihtiyacım var

12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:48

Türkiye doğumlu Alman vatandaşı Kürşat Yıldırım'ın hayatı Almanya'da lotodan yaklaşık 10 milyon değerinde büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra değişti.

41 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lotodaki tüm sayıları tutturduktan sonra bir gecede milyoner oldu.

Yıldırım, kendisine piyango vurmasının ardından Dortmund'daki bir çelik fabrikasındaki işini bıraktı, vincini yaklaşık 400 bin Euro değerinde bir Ferrari ile takas etti.

Yıldırım, 10 milyon Euroluk ikramiyenin tadını çıkaracağı bir kız arkadaş aradığını, "sarışın ya da esmer olmasını" önemsemediğini, "seyahat etmeyi sevmesi ve kendisiyle bir aile kurmaya hazır olmasının" önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ne olursa olsun güvenebileceğim bir kadına ihtiyacım var" dedi.

"AFRİKA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Alman Bild gazetesi, ilgilenen kadınların Yıldırım'la iletişime geçmesi için bir e-posta adresi oluşturdu.

Tek isteğinin bir eş bulmak olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Su kuyuları kazmak ve oradaki çocuklara hediyeler vermek için" Afrika'ya gitmeyi çok istediğini belirterek, "İyi şeyler yapma fırsatı için Tanrı'ya dua ettim. Şimdi yapacağım şey de bu" ifadelerini kullandı.

"NEREDEN GELDİĞİMİ UNUTMAYACAĞIM"

Yıldırım, piyangoyu kazanmasına rağmen "nereden geldiğini unutmayacağını" söyleyerek, "Ben işçi sınıfındanım, asla kibirli bir insan olmayacağım. Bu işin en güzel yanı çok fazla insanı mutlu edebiliyor olmanız, bu yüzden hemen aileme ve kardeşlerime para aktardım" dedi.