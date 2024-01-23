Bir günde 24 İsrail askeri öldü: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:24

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:24

İsrail'in üç ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda bir gün içinde 24 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, yakınlardaki bir tanka el bombaları atılması sonrası, yıkmak üzere mayın döşedikleri iki binanın çöktüğünü ve yaşanan patlamada 21 askerin öldüğünü söyledi. Daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Gazze'nin güneyindeki ayrı bir saldırıda üç İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant bu asker ölümlerinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HERZOG: BİZİM İÇİN DAYANILMAZ DERECEDE ZOR

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirterek öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Herzog, 24 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

NETANYAHU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Netanyahu da X platformundan yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili olarak, "saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını" ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi. Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" dedi.

"Felaket" olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların "mutlak zafere" ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.

GALLANT: ZOR VE ACI VERİCİ

Savunma Bakanı Yoav Gallant da 24 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için 'zor ve acı verici' olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti. Gallant, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi. Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.