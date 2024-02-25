Bir günde 5 kadın cinayeti

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:21

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:21

Viyana polisi 24 saat içinde dört kadının ölümünü soruşturmaya başladı. Avusturya'nın başkentindeki bir genelevde üç kadın, bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir şüpheli tutuklandı.

Başka bir kadın ve kızı ise olayla ilgisi olmayan bir şekilde öldürüldü. Yetkililer, olaydan kızın babasının sorumlu olduğuna inandıklarını söyledi.

Aktivistler, kadına yönelik şiddetin durdurulması için acil eylem çağrısında bulunurken, üç kadının cesedi, bir görgü tanığının acil servisi aramasının ardından bulundu.

Polisin 27 yaşında bir Afgan vatandaşı olduğunu söylediği şüpheli, elinde bir bıçakla genelevin yakınında saklanırken bulundu. Cinayetlerin nedeni belirsizliğini korurken şüpheli adamın sorguya alındığı duyuruldu.

51 yaşındaki bir kadın ve 13 yaşındaki kızı ise olayın meydana geldiği yerden yaklaşık 12 km bir apartman dairesinde ölü bulundu. Olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir işaret bulunamadı. Polis, kadının kocası tarafından boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPO) kadın politikaları bölümünün lideri Eva-Maria Holzleitner, federal hükümeti ülkedeki kadın cinayetleri konusunu görüşmek üzere bir kriz toplantısı düzenlemeye çağırdı.

Holzleitner, "Öldürülen kadınların yasını tutuyor, hayatta kalanları düşünüyor ve Avusturya'da kadınların hayatlarını korumak için şiddete karşı ulusal bir eylem planının nihayet hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çatı örgütü Avusturya Kadın Halkası'nın (OFR) lideri Klaudia Frieben, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada "bugün tarihe beş kadının öldüğü Kara Cuma olarak geçecek" dedi.

Çatışma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Avusturya'daki kadın cinayetleri oranlarına ilişkin son verilere göre, 2010-2020 yılları arasında ülkede 319 kadın öldürüldü.

Koalisyon hükümeti, kadınları şiddete karşı korumayı amaçlayan girişimlere 2021 yılında yaklaşık 25 milyon euro ayırarak bu sorunun üzerine gitme sözü verdi.