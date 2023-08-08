Bir kadını 60 yerinden bıçaklayan adam müebbet hapis cezası aldı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:09

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:09

İngiltere'de Stephen Ansbro adındaki bir adam, Mart ayında Jane Collinson adlı bir kadını ekmek bıçağıyla 60 kez bıçaklayarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Newcastle Crown Mahkemesi, ikilinin daha önce de tartıştıklarını ve Collinson'ın Ansbro hakkında site yönetimine birçok kez şikayette bulunduğunu açıkladı.

Bir site sakininin oğluna yazdığı bir mektupta Collinson, site sakininin Ansbro'ya "çok yaklaştığı" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Savcı Mark McKone'a göre, bir tanık daha sonra polise, mektubu öğrendikten sonra Ansbro'nun "onun için hapis yatacağını ve sinirlerini bozduğu için onu öldüreceğini" söylediğini anlattı.

Cinayet sırasında Ansbro'nun, Collinson'ın kapısını dışarıdan sürgüleyerek cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, Collinson'ın kendisine saldırdığını ima etmek için kendi boynunu da yaraladığı belirtildi.

Ansbro'nun, şartlı tahliye edilmeden önce en az 18 yıl hapis yatması, ayrıca 1990'larda bir gence karşı işlediği cinsel suçlar ve bir çocuğa zulüm suçu nedeniyle dört yıl dokuz ay daha hapis yatması gerekiyor.