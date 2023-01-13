ABD'li profesör, biseksüelliğin anlaşılması için porno izlenmesini tavsiye etti

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:04

Pensilvanya Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Sam Richards, sosyoloji sınıfındaki heteroseksüel öğrencileri, cinselliklerinin yeni bir yönünü keşfetmeleri için "gay ya da lezbiyen" pornografisi izlemeye davet etti.

Sam Richards, "Eğer heteroseksüelseniz, gay ya da lezbiyen pornosu izleyin" dedi.

Richards ayrıca, farklı bir cinsiyete geçiş yapan ve kız öğrencilere ayakta nasıl idrar yapacakları konusunda tavsiyelerde bulunan bir öğrenci hakkında bir hikaye anlattı.

Richards, "Kadınlar, bu arada şunu bilmelisiniz, küçük bir numara, küçük bir deri parçanız olabilir ve onu katlayıp pisuara girmek ya da dışarı çıkmak için kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDEN RİCHARDS'A DESTEK

Pensilvanya Üniversitesi yönetimi, "eleştirel düşünme ve tartışmayı" teşvik etmek için "öğretim üyeleri için akademik özgürlüğün" önemli olduğunu söyledi.?

Yönetim, "Richards, farklı görüşler arasında tartışmayı teşvik edecek şekilde bilinçli olarak ders veriyor. Dersi zorunlu değil ancak öğrencilerin katılmayı tercih ettiği popüler bir seçmeli ders.Richards ve ders arkadaşları, liberalden muhafazakâra kadar pek çok perspektiften görüşleri tartışmak için zaman ayırıyor ve sohbet yaratmak, inançlara meydan okumak ve öğrencileri rahatsız edici ve karmaşık konuları keşfetmeye teşvik etmek için farklı bakış açılarından konuları inceliyor" açıklamasında bulundu.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan ders açıklamasına göre Richards'ın dersinin öğrenciler arasında son derece popüler olduğu belirtildi.